FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “NO DESTRA A CONGEDI PARITARI E’ NO A MODERNITA'”

“Respingete proposte cariche di modernità, che invece dovrebbero essere la linfa di questo parlamento per lo sguardo lungo di cui ci sarebbe bisogno. Invece per i congedi parentali paritari sta avvenendo lo stessa cosa già vista per il salario minimo e la riduzione dell’orario di lavoro: li c’è il nucleo di un modello di società che la destra rifiuta, respingendo le nostre proposte di legge, mentre fuori di qui i nostri giovani vanno addirittura in un altro paese per lavorare e fare famiglia”.

Lo dichiara in una nota FRANCO MARI, capogruppo di AVS nella commissione Lavoro della Camera.
“I congedi parentali paritari sono la modernità ma voi siete Dio, patria e famiglia solo a modo vostro e fino ad un certo punto. Di certo non finisce qui, torna tutto fuori di qui”, conclude Mari.

