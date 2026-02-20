SALERNO, COMUNALI 2026. DE LUCA: “SE DECIDO DI IMPEGNARMI, DOVETE ANDARE A PIEDI A POMPEI”

E’, già, in piena campagna elettorale per le Comunali di Salerno: l’ex Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha iniziato, con una serie di presenze ad eventi pubblici, a lanciare la sua corsa verso Palazzo di Città. Ed in attesa di conoscere i confini della sua coalizione, De Luca parla del suo quinto mandato da Sindaco di Salerno.

“Dovete andare a Pompei a piedi se decido di impegnarmi per come siamo combinati”. A dirlo Vincenzo De Luca, già presidente della giunta regionale della Campania a margine dell’incontro tenutosi presso la Camera di Commercio di via Roma.
“Quando ero sindaco…ora vediamo di divertirci ancora un po’ ma…ma che cazzo devo fare più”, ha detto l’ex sindaco, pronto a governare la città per il quinto mandato.

