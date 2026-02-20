IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE A SOTTOSEGRETARIO IANNONE PER NUOVI VOLI DA AEROPORTO SALERNO”

“L’attivazione, a partire dal 22 maggio 2026, dei nuovi collegamenti dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio e un segnale concreto di rilancio dello scalo salernitano”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che aggiunge: “L’accordo tra Aeroitalia e Gesac, che porterà 19 voli settimanali e un aeromobile basato stabilmente a Salerno, dimostra che il lavoro sinergico tra istituzioni e operatori del settore sta producendo risultati tangibili. L’incremento dei collegamenti con il Nord Italia, in particolare con l’Aeroporto di Milano Malpensa, contribuirà tra l’altro a rafforzare i flussi economici, turistici e commerciali tra la Campania e alcune delle aree più strategiche del Paese. Si tratta di un passo fondamentale per rendere sempre più competitivo l’Aeroporto di Salerno, facilitando gli spostamenti dei cittadini e intercettando in modo più efficace la domanda turistica diretta verso Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento. Un particolare ringraziamento va al Sottosegretario al MIT Antonio Iannone per l’impegno costante e determinato profuso in questi mesi per il rilancio dell’Aeroporto di Salerno. Il lavoro portato avanti dal Governo Meloni dimostra attenzione concreta verso le infrastrutture della provincia di Salerno e le esigenze di un territorio che merita collegamenti moderni ed efficienti” conclude Vietri.

