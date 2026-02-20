ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “POSITIVO IL NUOVO ACCORDO PER I VOLI AEROPORTO DI SALERNO”

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Valutiamo positivamente l’Accordo tra Aeroitalia e Gesac che consentirà di attivare 4 rotte nazionali presso l’Aeroporto di Salerno.
E’ oggettivamente frutto dell’intervento del Governo, grazie ai sottosegretari Iannone e Ferrante, del pressing costante di Federalberghi Salerno e delle sollecitazioni di tanti sostenitori dell’Aeroporto.

Lo scrive in una nota Antonio Ilardi, Presidente di Federalberghi Salerno.
Ci adopereremo perchè l’operatività annunciata sia stabile e duratura e non rappresenti una soluzione temporanea per differire la soluzione organica delle criticità determinatesi.
Ci auguriamo vivamente che altri voli, soprattutto internazionali, possano aggiungersi nelle prossime settimane.

