ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “POSITIVO IL NUOVO ACCORDO PER I VOLI AEROPORTO DI SALERNO”

Valutiamo positivamente l’Accordo tra Aeroitalia e Gesac che consentirà di attivare 4 rotte nazionali presso l’Aeroporto di Salerno.

E’ oggettivamente frutto dell’intervento del Governo, grazie ai sottosegretari Iannone e Ferrante, del pressing costante di Federalberghi Salerno e delle sollecitazioni di tanti sostenitori dell’Aeroporto.

Lo scrive in una nota Antonio Ilardi, Presidente di Federalberghi Salerno.

Ci adopereremo perchè l’operatività annunciata sia stabile e duratura e non rappresenti una soluzione temporanea per differire la soluzione organica delle criticità determinatesi.

Ci auguriamo vivamente che altri voli, soprattutto internazionali, possano aggiungersi nelle prossime settimane.