SAN CIPRIANO PICENTINO. INCONTRO TRA L’AMMINISTRAZIONE ED I VERTICI DEL GAL PICENTINI

Il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola, nel portare il saluto della Sindaca Sonia Alfano, ha ringraziato l’intera struttura del GAL, dal Presidente Antonio Giuliano alla Vicepresidente, al Direttore, insieme a tutto lo staff, per aver accompagnato in questi anni Con azioni e risultati concreti con le progettualità messo in campo dal Comune partecipando ben due volte al Bando 7.5.1.

«Abbiamo bisogno di guide sicure, come è il GAL, per raggiungere nuovi obiettivi per la comunità di San Cipriano Picentino. L’interesse dell’Amministrazione dimostra quanto il territorio sia pronto ad accogliere queste opportunità – ha concluso il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola –. La collaborazione tra Amministrazione, GAL e cittadini è la chiave per trasformare le Strategie in progetti concreti ed azioni reali e durature per la nostra comunità».