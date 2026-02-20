SAN CIPRIANO PICENTINO. INCONTRO TRA L’AMMINISTRAZIONE ED I VERTICI DEL GAL PICENTINI

Si è svolto presso il Palazzo delle Culture del Comune di San Cipriano Picentino l’incontro di Animazione Territoriale organizzato dal GAL Colline Salernitane. Un appuntamento che non è stato una semplice divulgazione ma un confronto con il pubblico presente in sala. Ad animare il dibattito la Vicepresidente Carolina Cammarano, il Team del GAL diretto da Eligio Troisi e il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola – (assente la Sindaca Sonia Alfano Sonia Alfano per motivi di salute; Il dibattito ha rappresentato un momento autentico, occasione anche di “ascolto”, da parte del GAL dedicato alla Strategia SRG06 – programmazione 2023/2027-29 e all’importanza della costituzione delle Associazioni di Scopo per l’attuazione dei due Progetti Complessi di Comunità: PCC n.1 e PCC n.2.
Il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola, nel portare il saluto della Sindaca Sonia Alfano, ha ringraziato l’intera struttura del GAL, dal Presidente Antonio Giuliano alla Vicepresidente, al Direttore, insieme a tutto lo staff, per aver accompagnato in questi anni Con azioni e risultati concreti con le progettualità messo in campo dal Comune partecipando ben due volte al Bando 7.5.1.
«Abbiamo bisogno di guide sicure, come è il GAL, per raggiungere nuovi obiettivi per la comunità di San Cipriano Picentino. L’interesse dell’Amministrazione dimostra quanto il territorio sia pronto ad accogliere queste opportunità – ha concluso il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola –. La collaborazione tra Amministrazione, GAL e cittadini è la chiave per trasformare le Strategie in progetti concreti ed azioni reali e durature per la nostra comunità».