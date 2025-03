LEGGE ELETTORALE CAMPANIA. SI VA VERSO UNA MODIFICA PER LE CANDIDATURE DEI SINDACI

C’è la concreta possibilità, anzi una vera e propria esigenza, di procedere, in Consiglio Regionale, ma, ovviamente, dopo il 9 Aprile, ad una nuova modifica della Legge Elettorale Regionale, approvata, nella sua nuova versione, nello scorso mese di Novembre.

Dopo il richiamo del Ministero dell’Interno sulla norma che prevede che i Sindaci, di tutti i Comuni, per candidarsi al Consiglio Regionale si debbano dimettere 90 giorni prima delle elezioni Regionali, il Consiglio Regionale, al fine di evitare un provvedimento sanzionatorio, procederà ad una piccola modifica.

La norma dell’obbligo delle dimissioni nei 90 giorni anteriori al voto resterà per i Sindaci dei Comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, mentre per tutti gli altri rimarrà in vigore l’obbligo delle dimissioni ma solo prima della presentazione delle liste.

In questo modo, i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti potrebbero evitare il Commissariamento del Comune, lasciando la reggenza al Vice Sindaco fino alla prima finestra elettorale.