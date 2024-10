LEGGE ELETTORALE CAMPANIA. TRATTATIVE IN CORSO, TESTO IN ARRIVO IN COMMISSIONE: RESTA IL 5% DI SBARRAMENTO

Continuano, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, le trattative tra i diversi gruppi per trovare una intesa sulla nuova legge elettorale che, già nella prossima settimana, dovrebbe arrivare in Commissione Statuto, per l’inizio della discussione prima che venga portata al vaglio del Consiglio Regionale. Da quanto si apprende il testo, già definito nella sua sostanza, contiene lo sbarramento al 5%, con la possibilità, ovviamente, che in Commissione si possa raggiungere un accordo per un’asticella piu’ bassa, ma non al di sotto del 4%. Lo schema, insomma, non cambia: premiare i grandi partiti, evitare il proliferare di civiche costruite su di un solo candidato, riportare tutto all’interno della politica nazionale.

Le voci sull’imminente arrivo in Commissione Statuto, guidata da Giuseppe Sommese (Azione), del testo sta creando nervosismo nelle truppe del Presidente De Luca, elette, nel 2020, con le piccole o piccolissime liste civiche. Si ha l’impressione di uno scontro tutto interno alla maggioranza di centro sinistra, con il centro destra ed il Movimento 5 Stelle pronti a fare da stampella se dovessero servire i voti per approvare il nuovo testo della Legge Elettorale.