PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “NUOVO FINANZIAMENTO OTTENUTO PER CENTRO POLIFUNZIONALE”

L’ente, attraverso i competenti uffici e l’Assessorato ai Lavori Pubblici retto dall’Assessore Vito Mona, ha partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno, tra cui la Campania, con una proposta che è stata ammessa al finanziamento ed inserita nell’apposita graduatoria per un importo parti a 250mila euro.