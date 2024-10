LEGGE ELETTORALE IN CAMPANIA. IL CENTRO DESTRA: NO AL VOTO DISGIUNTO, SI AI SINDACI E SBARRAMENTO AL 4%

I Consiglieri Regionali di Centro Destra chiedono di eliminare, dalla Legge Elettorale Regionale, il sistema del voto disgiunto, la possibilità per ogni elettore di votare un Presidente ed un Consigliere di due coalizioni diverse. E’ uno degli emendamenti che, nelle prossime ore, i Consiglieri Regionali di FDI, LEGA, FORZA ITALIA e MODERATI E RIFORMISTI presenteranno in vista della riunione della Commissione Statuto del Consiglio Regionale, in programma per la mattinata di sabato 2 Novembre.

I partiti di Centro Destra, inoltre, presenteranno altri tre emendamenti: il primo per eliminare il vincolo della incandidabilità per i Sindaci in carica, il secondo per inserire una soglia di sbarramento al 4% ed infine, l’ultimo, che prevede l’obbligo per il futuro presidente della Regione di nominare almeno metà della Giunta all’interno dei Consiglieri Regionali eletti.