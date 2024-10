LA SODDISFAZIONE DI FORZA ITALIA PER IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLO SPORT OGGI IN COMMISSIONE

Soddisfazione viene espressa da Beppe Incocciati, attualmente Consigliere per lo sport e le politiche giovanili del Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani: “La parola sport è entrata nella Costituzione italiana. E questo ha rappresentato un grosso passo avanti in tema di civiltà” spiega Incocciati, aggiungendo che: “Ora, attraverso il disegno di legge, bisognerà attuare quello che il testo costituzionale dice. Seguiremo l`iter passo dopo passo per sostenere questo sacrosanto diritto. Vorrei ricordare che lo sport in tutte le sue forme rappresenta un importante strumento formativo di integrazione sociale e dialogo culturale, nonché volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l`impegno, lo spirito di squadra, il sacrificio”. Per il Prof. Carmine De Angelis, Consigliere giuridico del Ministro Tajani che ha coadiuvato la redazione del testo “Parliamo di un diritto che non può rimanere sulla carta e, contestualmente, di strumenti attuativi necessari e fondamentali, in specie per quelle categorie sociali più vulnerabili. Il ddl mira proprio a rendere concreta la natura polisemica dello sport” aggiunge De Angelis.

