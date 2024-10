TERZO MANDATO DE LUCA. L’IMBARAZZO DEL PD: VOTA CONTRO A ROMA, A FAVORE A NAPOLI

Sono giornate molto convulse in casa Pd Campania, in modo particolare all’interno del Gruppo Consiliare del Partito Democratico guidato da Mario Casillo, costretto, per questioni di opportunità politiche, a votare a favore della Legge Salva De Luca che propone il terzo mandato, mentre, qualche mese fa, il Pd di Elly Schlein, in Parlamento, votò, apertamente, contro. Una contraddizione tutta campana, che preannuncia mesi lunghi, caldi e difficili all’interno del Partito Democratico e di tutta la coalizione di centro sinistra. Intanto, per il prossimo 5 Novembre, si preannuncia il voto favorevole dei consiglieri regionali del Partito Democratico che, intanto, domani, a Napoli, prenderanno parte alla riunione della Commissione Statuto che prevede l’arrivo in aula della norma sul terzo mandato, in programma per martedi’ 5 Novembre. Sullo sfondo del voto sulla Legge Salva De Luca, il Commissariamento del Pd in Campania, pronto ad essere prorogato da Roma, con Elly Schlein che non molla un centimetro nella guerra di posizione con il Presidente Vincenzo De Luca.

