LEGGE ELETTORALE IN CAMPANIA. LARGHE INTESE SULLO SBARRAMENTO AL 5% PER L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Il pallino tra le mani ce l’ha il Partito Democratico che, nella prima settimana di ottobre, presenterà in Commissione Statuto il Disegno di Legge per la modifica della Legge Elettorale della Regione Campania. Ed i consiglieri del PD, proprio in questi giorni, per evitare che i consiglieri dei piccoli partiti possano far venire meno il proprio sostegno, stanno anche provando a raggiungere larghe intese, con il coinvolgimento del M5S e del Centro Destra per un voto favorevole sull’ipotesi di una soglia di sbarramento al 5% per l’assegnazione dei seggi. Un numero che non piace a molti: da Italia Viva ad Azione, dal Partito Socialista Italiano ai Moderati. Ed i mal di pancia potrebbero arrivare già nella prima seduta della Commissione Statuto, presieduta proprio da un esponente di Azione (Giuseppe Sommese). La questione è delicata, per alcuni si tratta di sopravvivenza politica, per altri, invece, di dover ingoiare il rospo di alleanze e federazioni forzate, pur di poter competere per raggiungere la soglia del 5%.

