L’EX PARLAMENTARE SABRINA CAPOZZOLO: “NON LASCIO IL PD, ALTRI RICORDANO DI AVERE TESSERA AD INTERMITTENZA”

“Nella solita guerra dello screditare per accreditarsi ho appreso che esponenti “politici” lasciano intendere un mio coinvolgimento in altre strutture di partito. Voglio ricordare a queste persone che sono un esponente e un Dirigente del Partito Democratico e in quanto tale mi assumo oneri ed onori sempre e non come alcuni che ad intermittenza si ricordano di avere una tessera, soprattutto quando devono avere un tornaconto o hanno bisogno di un sostegno. Ora come è nel mio stile, non faccio nomi e non offendo nessuno perché non ne ho bisogno.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Partito Democratico Sabrina Capozzolo.