LEXSTART ARRIVA IN CONSIGLIO REGIONALE, ANDRE VOLPE: “UN GRANDE LABORATORIO DI IDEE”

“Lexstart, la prima esperienza di legge regionale scritto direttamente dal basso, con la partecipazione ed il coinvolgimento di tantissimi giovani, si sta trasformando in un grande laboratorio di idee, dando a tutti noi un segnale molto importante: i giovani restano lontano dalla politica anche perchè non ne conoscono, fino in fondo, i meccanismi ed i procedimenti. Con l’avventura di Lexstart, invece, stiamo ribaltando quello che accade normalmente: con i giovani impegnati a scrivere il testo di una legge.”

E’ quanto dichiara Andrea Volpe, consigliere regionale del gruppo consiliare “Campania Libera-PSI”.

“LexStart” continua Volpe, ” oltre ad rappresentare un occasione per i tanti giovani della nostra Regione sta pian piano diventando un punto di incontro che favorisce lo svolgersi e l’ampliarsi di sinergie tra associazioni come CittadinanzAttiva Campania attraverso il suo segretario il dott. Lorenzo Latella , l’associazione no profit Moby Dick ETS con il presidente Piemonte Francesco e l’Università UNISA con il prof . Giuseppe Di Genio”