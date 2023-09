MERCATO SAN SEVERINO. PUBBLICATO BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI ALL’INTERNO DEL CASTELLO

“Il nostro Castello puo’ e deve diventare un grande contenitore di eventi culturali ed artistici, anche e soprattutto con il coinvolgimento dei privati che siano in grado di presentare e realizzare progetti coerenti con il luogo e capaci di determinare una crescita del nostro territorio. E’ per questa ragione che abbiamo pubblicato un bando per la manifestazione di interesse alla organizzazione di eventi all’interno del Castello di Mercato San Severino, una delle strutture piu’ belle e suggestive di tutta la Valle dell’Irno. La decisione di puntare sulla collaborazione pubblico-privato nasce anche dall’esigenza di aumentare l’attrattività della struttura, considerato che l’Ente Comune non puo’, oltre che patrocinare, organizzare direttamente eventi culturali.” E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

“Il bando per la manifestazione d’interesse per il Castello”, sottolinea il Vice Sindaco Enza Cavaliere, “è l’ennesima dimostrazione di quanto la nostra amministrazione tenga a cuore la valorizzazione del territorio ed il marketing della nostra terra. La possibilità di organizzare eventi culturali all’interno del Castello sarà una grande opportunità per i privati ma anche una straordinario occasione di ulteriore crescita del brand del Comune di Mercato San Severino. Siamo certi che saranno numerose le domande di partecipazione al bando ma saremo rigorosi nel valutarne la concreta fattibilità e la coerenza con il luogo che rappresenta il patrimonio storico della nostra comunità”