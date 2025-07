L’INDISCRETO. DE LUCA PRONTO A ROMPERE CON IL PD DOPO IL 9 LUGLIO: ECCO PERCHE’

Nel silenzio politico, almeno in Campania, il prossimo 9 Luglio la Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi sulla Legge Elettorale della Puglia che, cosi’ come per la Campania, impone l’obbligo delle dimissioni per i Sindaci che intendono candidarsi al Consiglio Regionale. I Giudici Costituzionali potrebbe ribaltare, totalmente, il vincolo per i primi cittadini, estendendo l’effetto della pronuncia, almeno come moral suasion, anche alle altre Regioni, a cominciare dalla Campania. Ed a quel punto, stando alle voci che giungono da Napoli, De Luca potrebbe partire con la sua campagna elettorale autonoma rispetto al Campo Largo, mettendo in campo tre liste civiche, tantissimi cittadini della Campania ed il nome di Lucia Fortini come candidata Presidente. E, a quanto si apprende, il Presidente della Regione potrebbe anche giocare d’anticipo, fissando la data delle elezioni già per la metà di Ottobre, concedendo poco tempo agli avversari politici per organizzarsi.

