FRANCO MARI (AVS): “IL GOVERNO MELONI DECRETA LA MORTE DI INTERI TERRITORI”

Il governo Meloni condanna alla morte “dolce” interi territori, proclamando senza pudore come obiettivo l’accompagnamento di essi, cioè delle donne e degli uomini che lì vivono, verso una lenta e inesorabile scomparsa.

Parliamo di oltre 1.500 comuni destinati a sparire su circa 4.000, di circa 5milioni di persone su 13 milioni che vivono nelle aree interne che dall’oggi al domani impareranno che la Repubblica Italiana nel Melonipensiero non “…rimuove gli ostacoli che limitano l’eguaglianza…” – come recita la nostra Costituzione – ma che, invece, gli ostacoli le piacciono e li fa suoi.



Lo strumento di questo killeraggio è il “nuovo” Piano strategico nazionale per le Aree interne 2021/2027” scritto e prodotto nei nascosti antri di un Ministero, senza alcuna trasparenza e confronto come ben si addice ai colpi di mano.

E’ inaccettabile che il governo presenti come ineluttabile e necessaria quella che è una precisa quanto scellerata scelta politica: la riduzione di risorse in aree delle quali non si vuole vedere il contributo prezioso a tutto il Paese in termini di cura e presidio del territorio.

Sfugge ad un Governo negazionista che il cambiamento climatico in atto porterà sempre di più ad una migrazione verticale della popolazione da città infuocate verso aree collinari e montane, fenomeno che, se regolamentato, può costituire un nuovo scenario per il popolamento delle aree interne.

Anziché prepararlo si chiudono le possibilità.

Così come non si vuol vedere che le aree interne del nostro Paese devono diventare un luogo accessibile e godibile per tantissimi giovani, ma perché ciò sia bisogna mettere in campo progetto, amore, risorse. E’ necessario l’impegnativo “I care” di don Lorenzo Milani e non il “me ne frego” dell’accomodamento.

“Alleanza Verdi e Sinistra – dichiarano Francesco Alemanni e Enrico Panini responsabili nazionali Enti Locali di AVS – si batterà in Parlamento con tutte le sue forze contro queste scelte, chiederemo ai Consigli comunali tutti di respingere questo progetto cattivo e devastante. Sollecitiamo – proseguono Alemanni e Panini – il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle a scendere in campo insieme perché le aree interne (cioè il 60% del Paese) non sono vuoti da riempire o da cancellare ma comunità e territori preziosi che offrono a tutto il Paese servizi come ossigeno, acqua, legname, energia, cibo, paesaggio.”.