IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE IANNONE E FERRANTE PER EMENDAMENTO OPERE SALERNO-REGGIO CALABRIA”

“L’approvazione dell’emendamento al Dl Infrastrutture che stanzia 15 milioni di euro per le opere compensative legate alla realizzazione dell’alta velocità Salerno–Reggio Calabria rappresenta un passo importante per i territori attraversati dall’opera, in particolare per i Comuni del primo lotto Battipaglia–Romagnano, nella provincia di Salerno. È un segnale concreto di attenzione da parte del Governo Meloni verso le comunità locali e di un impegno reale per coniugare infrastrutture e qualità della vita.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, prima firmataria dell’emendamento, che ringrazia i sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante “per il lavoro svolto e la determinazione dimostrata nel portare avanti questo risultato atteso da tempo.” I fondi, pari a 5 milioni di euro l’anno dal 2026 al 2028, saranno destinati a interventi di riqualificazione e mitigazione nei Comuni direttamente interessati dal passaggio dell’infrastruttura, tra cui Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme e Romagnano al Monte, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania, RFI e gli enti locali. “Le risorse consentiranno di avviare progetti concreti di rigenerazione urbana, migliorando la vivibilità delle aree attraversate e creando nuove opportunità di sviluppo. Ora avanti con l’attuazione, per dare risposte tangibili ai cittadini e garantire uno sviluppo sostenibile del territorio” conclude Vietri.

