L’INDISCRETO. IL VICE SINDACO DI NAPOLI ? SARA’, COMUNQUE, MIMMO DE MAIO

La voce, oramai, da qualche giorno circola con insistenza all’interno dei corridoi del secondo piano di Palazzo di Città a Salerno: la decisione è stata già presa, legata non solo al peso elettorale ma anche alla competenza ed alla affidabilità politica, in caso di vittoria delle elezioni comunali 2021, il Vice Sindaco sarà, comunque, Mimmo De Maio. Le inutili corse al consenso, la caccia al voto di preferenza da parte di tanti aspiranti si infrange contro una decisione che, nella stanza dei Bottoni, è stata già ratificata ed è legata, come dicevamo, ad una valutazione sulla qualità soggettivo dell’assessore all’urbanistica De Maio. Certo, l’attuale Vice Sindaco sarà chiamato ad un impegno elettorale importante, per dare un segnale della sua presenza in tutti i rioni e in tutti gli ambienti della Città di Salerno ma, per gli altri, ottenere un voto in piu’ o in meno sarà relativo.

