L’INDISCRETO. LA TRATTATIVA DI DE LUCA CON IL MINISTRO VALDITARA PER IL NUOVO PROVVEDITORE AGLI STUDI

E’ in atto una trattativa tra il Ministro Valditara e l’ex Presidente della Regione De Luca per la nomina del nuovo Provveditore agli studi della Provincia di Salerno, dopo le dimissioni di Mimi’ Minella, eletto in Consiglio Regionale. Da Salerno a Roma è arrivata la segnalazione sul nome di Filomena Zamboli, Dirigente scolastico di Poggiomarino, sorella di una esponente del Partito Democratico, molto vicina all’ex Segretario Regionale del Pd Annunziata. Le trattative sono appena iniziate e, con ogni probabilità, sulla scrivania del Ministro Valditara giungeranno, nelle prossime giornate, anche altre segnalazioni.

