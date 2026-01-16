GIANPIERO ZINZI (LEGA): “A SALERNO IL SINDACO NAPOLI E’ STATO DIMESSO, NON SI E’ DIMESSO”

“Oggi il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli non si è dimesso: è stato, di fatto, ‘dimesso’ da Vincenzo De Luca, che non ha mai smesso di considerarsi il vero primo cittadino di Salerno, neppure durante i dieci anni alla guida della Regione Campania. Quanto accaduto a Palazzo di Città rappresenta una vicenda politicamente grave e imbarazzante, che testimonia una gestione del potere personalistica, opaca e lontana dalle regole di una sana democrazia. I salernitani meritano rispetto, trasparenza e istituzioni autonome, non decisioni calate dall’alto come se la città fosse un feudo. Come Lega lavoreremo per restituire dignità alle istituzioni locali e dare finalmente voce a quei cittadini che chiedono con forza di voltare pagina”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, nel corso dell’assemblea programmatica del partito a Salerno.

