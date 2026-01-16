SALERNO. GIUSEPPE FAUCEGLIA (FI): “DIMISSIONI NAPOLI, SCOMPARSA DELLA DEMOCRAZIA”

“Le dimissioni senza alcuna motivazione dell’arch. Vincenzo Napoli da Sindaco di Salerno, manifestano la scomparsa nella nostra comunità di qualsiasi rispetto della democrazia e di ogni dignità personale e polica. Offrire le dimissioni per consentire, come appare più che probabile, il ritorno come Sindaco del già disoccupato Presidente della Regione Campania è coerente ad una concezione padronale e proprietaria delle pubbliche istituzioni.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Salerno Giuseppe Fauceglia.

Il Comune è concepito come appendice successoria attribuita, quasi per volontà divina e nel ritenuto simulacro delle elezioni, a De Luca, che ora ne pretende la restituzione dopo un decennio di interregno, in cui per altro egli ha svoltio di fatto le funzioni di sindaco, ciò nel più assoluto silenzio di consiglieri comunali di maggioranza fantasmi, interessati solo alla rielezione per grazia del padrone, e nell’assoluta assenza ultra trentennale di quelle istituzioni alle quali è affidato il controllo di legalità di atti, deliberazioni e attività amministrative. Si spera che i cittadini

salernitani, addormentati in gran parte nella loro apatia, sappiano ora recuperare uno slancio di civismo e di responsabilità a fronte di una città, che con i suoi gravi problemi richiede ormai risposte serie e non battute del cabaret televisivo settimanale.