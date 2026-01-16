COMUNALI 2026. IL TEST ELETTORALE CON SALERNO, CAVA DE’ TIRRENI, PAGANI ED ANGRI

Ci sarà, alla fine, anche Salerno tra i Comuni che, nella prossima primavera, saranno chiamati al voto in Provincia di Salerno. Un test amministrativo importante che – con ogni probabilità il 24 ed il 25 Maggio – vedrà alle urne quattro comuni strategici per l’intero territorio della Provincia di Salerno: il Capoluogo, ma anche Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani. Una tornata elettorale che sarà, anche, la cartina di tornasole per le forze politiche chiamate a dare una prova di forza, con l’ultimo test elettorale prima dell’appuntamento con le elezioni Politiche del 2027.

