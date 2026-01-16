IMMA VIETRI (FDI): “DIMISSIONI NAPOLI UNA FARSA, DE LUCA UMILIA LA CITTA’ DI SALERNO”

“Le dimissioni anomale del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per agevolare il rientro politico di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città rappresentano un fatto gravissimo, che nulla ha a che vedere con l’interesse pubblico. Siamo davanti a una manovra tutta interna al sistema di potere deluchiano, costruita sulla pelle dei cittadini salernitani”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “Di fatto, De Luca ha imposto le dimissioni di un sindaco eletto dai cittadini non per una crisi amministrativa o politica, ma per soddisfare un disegno personale, trasformando le istituzioni in strumenti di un’operazione di potere. Un atto che tradisce apertamente il mandato popolare e svuota di significato il voto dei salernitani. Le conseguenze sono gravissime: Salerno viene trascinata verso il commissariamento e il blocco dell’attività amministrativa per un puro calcolo politico. Con queste dimissioni Napoli decadrà anche dalla carica di presidente della Provincia, aprendo un ulteriore vuoto istituzionale che pagheranno i territori e i cittadini. A subire un danno evidente sono anche i consiglieri eletti, sia di maggioranza che di opposizione, che vengono esautorati e privati del ruolo affidato loro dagli elettori. Il progetto amministrativo su cui era stato chiesto il consenso viene cancellato dall’oggi al domani per convenienza personale. Salerno viene trattata come una proprietà personale e non come una comunità da governare. Questo modo di fare politica mortifica le istituzioni, calpesta la volontà popolare e dimostra, ancora una volta, che per De Luca il potere viene prima di tutto, anche della città” conclude Vietri.

