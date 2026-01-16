SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “CONTROLLI E SANZIONI CONTRO GLI INCIVILI DEI RIFIUTI”

Abbandonano i rifiuti per strada, ma vengono individuati. Grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza, installati con un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Sarno, la Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti, ha individuato in questi giorni diversi responsabili ed emesso le relative sanzioni amministrative. In alcuni casi, oltre alla multa, è prevista anche la segnalazione alle autorità competenti per l’avvio del procedimento penale.

“Avevamo annunciato l’avvio di controlli mirati e puntuali e oggi arrivano risultati concreti. Grazie all’installazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, in pochi giorni la Polizia Municipale ha già individuato diversi responsabili. L’abbandono dei rifiuti non è una semplice inciviltà, ma un danno che colpisce tutti e penalizza chi ogni giorno rispetta le regole. Non ci sarà nessuna tolleranza”, dichiara il sindaco.

Tra i filmati acquisiti dai nuovi sistemi di videosorveglianza, uno in particolare fotografa con chiarezza l’inciviltà: una persona che, dall’interno di un’auto in corsa, lancia un sacchetto di rifiuti dall’abitacolo, facendolo finire ai lati della strada. “Scene di questo tipo – sottolinea il sindaco – raccontano meglio di qualsiasi parola quanto sia necessario intervenire con fermezza. Chi pensa di trasformare le strade in discariche improvvisate sappia che non resterà impunito”.

Le nuove fototrappole in dotazione al Comando riescono a registrare immagini in modo chiaro anche durante le ore notturne, a distanza di diversi metri. Al Comando di Polizia Municipale è stato inoltre costituito un gruppo ambientale dedicato, incaricato di occuparsi in maniera specifica del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e del controllo del territorio, attraverso l’impiego dei nuovi sistemi di videosorveglianza e attività di pattugliamento.