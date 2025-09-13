LISTE PULITE, ROBERTO FICO PENSA AD UN POOL DI MAGISTRATI PER VALUTARE CANDIDATURE

Il candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico va avanti, senza alcun tentennamento, sull’obiettivo delle Liste Pulite e per rendere il principio attuato fino in fondo starebbe pensando alla creazione di un pool di magistrati, anche attualmente fuori servizio, per valutare le singole candidature all’interno delle compagini che formano la sua coalizione. Nessun passo indietro, anzi, un passo in avanti che sta creando non pochi imbarazzi all’interno del centro sinistra della Regione Campania. Sulla questione delle Liste Pulite il Presidente in carica De Luca ha provato a rintuzzare l’attacco di Fico e di tutto il Movimento 5 Stelle, ma al momento il tema del Codice Etico non pare essere oggetto di una possibile trattativa.

Share on: WhatsApp