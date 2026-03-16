LIVIO PETITTO (FORZA ITALIA): “PROVINCIALI AVELLINO, CLASSE DIRIGENTE CONTINUA A CRESCERE”

Questo risultato è l’ennesima dimostrazione del radicamento di Forza Italia in Campania e in Irpinia, frutto di un lavoro quotidiano portato avanti con grande dedizione da tutta la classe dirigente.

Un ringraziamento particolare va al nostro coordinatore regionale @fulviomartusciello , che con determinazione continua a guidare il partito con una presenza costante sui territori, al coordinatore provinciale @angeloantoniodagostino per il prezioso lavoro di organizzazione e rete tra gli amministratori, e non da ultimo all’onorevole @pinobicchielli per il contributo politico e istituzionale sempre attento e concreto per rafforzare ogni giorno la nostra comunità politica.