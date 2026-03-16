IL COMUNE DI SARNO PRESENTE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO DI NAPOLI

Dopo la partecipazione alla Bit di Milano, il Comune di Sarno ha preso parte anche alla Borsa Mediterranea del Turismo, un altro dei principali appuntamenti del panorama fieristico dedicato alla promozione turistica.

Anche per la BMT di Napoli si è scelto di presentare Sarno come una destinazione capace di unire patrimonio storico, paesaggio e iniziative culturali, elementi che contribuiscono a costruire un’offerta turistica sempre più riconoscibile.

Dal Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno e la Tomba del Cavaliere alla rete dei percorsi di trekking che attraversano la città. La prima tappa del calendario di escursioni si è svolta ieri, con un itinerario che ha attraversato il Borgo San Matteo fino al Castello, tra alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

A Napoli è stata presentata anche la seconda edizione di “Sarno – Sfida alla Corte Aragonese”, rievocazione storica che trasforma la città in un palcoscenico di storia e tradizione, capace di attirare visitatori e riportare al centro la memoria e l’identità culturale del territorio. L’evento sarà presentato ufficialmente il prossimo 16 aprile nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Sarno.

“Stiamo investendo molto sul turismo, convinti che rappresenti una leva importante per la crescita e lo sviluppo della città”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante, presente alla BMT di Napoli. “La valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturalistico, insieme alla promozione di eventi e iniziative culturali, rappresentano elementi centrali della nostra strategia per far conoscere Sarno e rafforzarne la presenza nel panorama turistico regionale e nazionale. Un ringraziamento va alla Regione Campania per l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti del territorio di Sarno, in particolare al Presidente Roberto Fico e all’Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Enzo Maraio”.

Per due giorni, inoltre, gli studenti dell’ITC – indirizzo turistico dell’IIS “Enrico Fermi” e del Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” con curvatura archeologica sono stati presenti nello stand della Regione Campania dedicato alla città di Sarno, contribuendo alle attività di promozione del territorio, accompagnati dai docenti e dall’Assessore al Turismo Lucio Annunziata.