PROVINCIA DI SALERNO. MERCOLEDI’ 18 MARZO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO STAR(T)QUI

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Mercoledì 18 marzo alle 10.00 nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione di Sta(r)tQui  – Conoscere il lavoro. Costruire il futuro.

Il Progetto, promosso da Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Provincia di Salerno e Forum dei Giovani –  in collaborazione con Hub Rete di Salerno – ha la finalità di

di creare un ponte stabile e concreto tra giovani e imprese attraverso la realizzazione di un percorso di orientamento che favorisca la conoscenza delle aziende del territorio da parte dei giovani.

Interverranno:

  • Giovanni Guzzo. Presidente f.f. della Provincia di Salerno
  • Giuseppe Arena, Consigliere Provinciale con delega alle politiche giovanili
  • Elio Guadagno, Consigliere Provinciale con delega alla promozione delle aree interne
  • Vincenzo Iennaco, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Salerno  
  • ⁠Rosario Madaio, Coordinatore Forum dei Giovani della Provincia di Salerno
  • Antonio Santoro, Manager Hub Rete Salerno.

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