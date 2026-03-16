PROVINCIA DI SALERNO. MERCOLEDI’ 18 MARZO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO STAR(T)QUI

Mercoledì 18 marzo alle 10.00 nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione di Sta(r)tQui – Conoscere il lavoro. Costruire il futuro.
Il Progetto, promosso da Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Provincia di Salerno e Forum dei Giovani – in collaborazione con Hub Rete di Salerno – ha la finalità di
di creare un ponte stabile e concreto tra giovani e imprese attraverso la realizzazione di un percorso di orientamento che favorisca la conoscenza delle aziende del territorio da parte dei giovani.
Interverranno:
- Giovanni Guzzo. Presidente f.f. della Provincia di Salerno
- Giuseppe Arena, Consigliere Provinciale con delega alle politiche giovanili
- Elio Guadagno, Consigliere Provinciale con delega alla promozione delle aree interne
- Vincenzo Iennaco, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Salerno
- Rosario Madaio, Coordinatore Forum dei Giovani della Provincia di Salerno
- Antonio Santoro, Manager Hub Rete Salerno.