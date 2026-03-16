MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “AL VIA LAVORI PER IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE”

Con l’inizio ufficiale dei lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco S.Francesco adiacente lo stadio comunale Superga, vanno ad ampliarsi gli spazi per la pratica delle discipline sportive in città.

L’area accoglierà a breve il nuovo centro sportivo costituito da due campi di gioco multifunzionali sui quali sarà possibile esercitare sei diverse attività: Basket, Calcio a 5 (futsal), Tennis, Pallavolo, Beach volley, Beach tennis.

L’intervento, partito qualche giorno fa, è realizzato a costo zero per l’Ente grazie ad un finanziamento da 170mila euro ottenuto candidando il progetto al bando ‘Sport e Periferie’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport.

«Prevedere nuovi luoghi attrezzati dove la comunità può fare attività fisica è un modo concreto per dare risposte alla sempre più crescente domanda da parte della platea pubblica, senza distinzioni di età – dichiara il Sindaco Antonio Somma – in questo caso l’intervento ha anche una funzione rigenerativa urbana perché abbiamo convertito un’area inattiva ed inutilizzata in uno spazio d’inclusione sociale per il benessere psicofisico, accessibile a tutti e destinato a migliorare la qualità della vita, senza barriere architettoniche. Uno spazio polivalente per tutti, insomma, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tante attività sportive».