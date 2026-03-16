CAVA DE’ TIRRENI. PD SPACCATO TRA ACCARINO E SENATORE: PRONTE LE PRIMARIE DI COALIZIONE ?

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Resta, all’interno del Pd di Cava de’ Tirreni, una profonda spaccatura sul nome da sostenere alle prossime elezioni comunali del Maggio 2026: a nulla è valso l’intervento del Segretario Regionale del Pd Piero De Luca che, nel fine settimana, ha incontrato le diverse anime del Partito Democratico, provando a trovare un’intesa. L’accordo non c’è, in campo restano i nomi di Accarino e Senatore, con il centro sinistra che arriva frantumato al delicato appuntamento elettorale del 24 e 25 Maggio. E cosi’, da qualche ora, circola con insistenza, negli ambienti politici del centro sinistra del Comune metelliano, l’ipotesi di celebrare le Primarie per la scelta del candidato Sindaco.

Related Posts

Marzo 16, 2026

MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “AL VIA LAVORI PER IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE”

Marzo 16, 2026

IL COMUNE DI SARNO PRESENTE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO DI NAPOLI

Marzo 16, 2026

ANGRI, COMUNALI 2026. BRUNO CIRILLO: “MAGGIORE TRASPARENZA PER LE CASE POPOLARI”