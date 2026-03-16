CAVA DE’ TIRRENI. PD SPACCATO TRA ACCARINO E SENATORE: PRONTE LE PRIMARIE DI COALIZIONE ?

Resta, all’interno del Pd di Cava de’ Tirreni, una profonda spaccatura sul nome da sostenere alle prossime elezioni comunali del Maggio 2026: a nulla è valso l’intervento del Segretario Regionale del Pd Piero De Luca che, nel fine settimana, ha incontrato le diverse anime del Partito Democratico, provando a trovare un’intesa. L’accordo non c’è, in campo restano i nomi di Accarino e Senatore, con il centro sinistra che arriva frantumato al delicato appuntamento elettorale del 24 e 25 Maggio. E cosi’, da qualche ora, circola con insistenza, negli ambienti politici del centro sinistra del Comune metelliano, l’ipotesi di celebrare le Primarie per la scelta del candidato Sindaco.

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