AVELLINO, PROVINCIALI 2026. D’AGOSTINO (FORZA ITALIA): “CONTINUIAMO A CRESCERE SUI TERRITORI”

Questo voto si inserisce in una traiettoria di crescita che la nuova segreteria provinciale ha costruito con metodo, passo dopo passo. Siamo partiti dalle elezioni europee del giugno 2024, quando Forza Italia ha dimostrato una vitalità inattesa in Irpinia, per arrivare alle regionali di novembre 2025 con un risultato straordinario: nel capoluogo il partito ha moltiplicato i propri voti rispetto al 2020, confermando Livio Petitto in Consiglio regionale. Una crescita che non è frutto del caso, ma di un lavoro preciso: la strutturazione del partito con organismi funzionanti, una dirigenza radicata nei comuni, il coinvolgimento dei giovani attraverso il movimento giovanile, e la costruzione di una rete capillare di relazioni politiche e amministrative su tutto il territorio provinciale.