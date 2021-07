LO STRISCIONE DI MONTEMILETTO (AVELLINO). IANNONE (FDI): “SINISTRA HA AMORE PER LA CENSURA”

A seguito delle ultime notizie apparse sulla stampa, circa lo striscione apparso nel comune di Montemiletto riportando: ci si inginocchia solo davanti a Dio e alla Patria, il Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia, Sen. Antonio Iannone, esprime stupore per i rapidi interventi, arrivati ,affinché si rimuovesse, prontamente, la scritta. Sosteniamo, in certezza, che non c’è nulla di esecrabile in ciò che si è esposto e che solo la sinistra antidemocratica riesce a spendere più parole che energie per tale tipo di contenuto. Pertanto condannando fermamente qualsiasi tipo di censure in merito, continuiamo a considerare, con onore ed orgoglio, che i valori di Dio e della Patria sono e saranno ideali fondamentali per noi e per tutte le persone libere.

Share on: WhatsApp