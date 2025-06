L’ODCEC DI SALERNO PROMUOVE INCONTRO SU BILANCI ENTI LOCALI E RUOLO DEI REVISORI

Sarà incentrato su tutte le ultime novità che impattano significativamente sui Bilanci degli Enti Locali e sul ruolo dei Revisori il prossimo evento formativo organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali) Salerno.

Dalle regole della nuova governance economica europea entrata in vigore a gennaio, per le quali i bilanci degli Enti Locali dovranno rispettare una definizione di pareggio più stringente e ridurre la spesa corrente, ai controlli di primo livello sul PNRR e le verifiche dell’organo di revisione sul rientro dei flussi di cassa in tesoreria, nel corso del Seminario si discuterà del nuovo e complesso quadro in cui è chiamata a muoversi la finanza pubblica e del sempre più articolato e delicato ruolo dei professionisti che ricoprono la responsabilità dell’organo di revisione.

L’evento, in programma sabato 21 giugno dalle ore 9:30 presso il Salone del Genovesi della sede della Camera di Commercio in via Roma, è realizzato con il patrocinio di tutti gli ODCEC territoriali della provincia di Salerno e vedrà la partecipazione dei rispettivi presidenti. Ad introdurre i lavori, infatti, insieme al Presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave e al Presidente ANCREL Salerno Ciro Di Lascio, gli indirizzi di saluto del Presidente ODCEC Nocera Inferiore Umberto Mauriello, del Presidente ODCEC Sala Consilina/Lagonegro Nunzio Ritorto e del Presidente ODCEC Vallo della Lucania Carmine Santangelo.

Interverranno: Marco Castellani Presidente Nazionale ANCREL, Salvatore Bilardo Dirigente Generale della Ragioneria Generale dello Stato Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A, Rosa Valentino Direttore Centrale della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, Anna De Toni Dottore Commercialista Ricercatrice area ”Enti Pubblici” Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Carla Maria Manca Dottore Commercialista Revisore Enti Locali.

Modera Gianni Trovati giornalista de Il Sole 24Ore. Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C.: Giuseppe Arleo; Consigliere delegato Ancrel Salerno: Bruna Fontana.