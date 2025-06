Salta la seduta del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio per l’assenza di consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonostante la richiesta, pervenuta dalla minoranza che, all’interno dell’assise comunale, non era presente in blocco. Per la maggioranza erano presenti in 5 (Gioiella, G. Alfano, A. Alfano, Tranzillo e Rescigno), mentre per l’opposizione c’erano solo Salvati, Apostolico e De Maio. Il numero legale, fissato a 9, non è stato, dunque raggiunto.

