PIERO DE LUCA (PD): “ORA COSTRUIRE UN CAMPO PROGRESSISTA PER ALTERNATIVA DI GOVERNO”

“L’esigenza oggi, dopo il giro di boa della legislatura, è quella di rilanciare l’elaborazione di un’agenda di governo con proposte positive per il futuro che rappresentino un’alternativa credibile alla destra. Dobbiamo ora passare dalla fase della protesta alla fase della proposta. Non basta essere “contro” per sconfiggere la destra alle prossime elezioni, ma è indispensabile costruire un progetto alternativo, che dia risposte a un Paese in difficoltà economica e sociale. Perciò, cogliamo l’occasione della mobilitazione del referendum per costruire luoghi di dialogo e confronto, avviando una discussione costruttiva, quella sì, su come dare risposte ai milioni di votanti, così come alle centinaia di migliaia di persone in piazza per Gaza”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche Ue, in un’intervista al quotidiano l’Unità. “Dobbiamo accelerare il percorso di costruzione di un cantiere progressista, con un grande Patto sociale nel Paese, senza consegnare né alla destra né ad altre forze di centro la rappresentanza di mondi che non sono ideologizzati. Sul lavoro, è necessario affrontare le problematiche dei salari, della sicurezza, della precarietà coinvolgendo le imprese, tenendo unita anche la questione della produttività e della competitività del sistema economico. Dobbiamo poi occuparci del lavoro a 360 gradi, affrontando le criticità degli operai e dei dipendenti pubblici, ma anche dei commercianti, degli artigiani e delle partite IVA. Allo stesso modo, sui temi della cittadinanza e della sicurezza dovremmo aprire un confronto con l’intera società, evitando di far monopolizzare aspetti di preoccupazione dei cittadini alla destra, che offre soluzioni demagogiche, illiberali e controproducenti. La sicurezza, lo ripeto, è un tema che deve affrontare soprattutto la sinistra, non per inseguire la destra, ma per seguire le istanze dei cittadini, con risposte serie e progressiste”, ha concluso De Luca. (Vid/ Dire) 12:01 18-06-25 NNNN

