SALTA LA RIUNIONE A NAPOLI PER ELEZIONE DEL CAPO DELL’OPPOSIZIONE

Come già anticipato nella giornata di ieri, la riunione, convocata per oggi alle 13:00, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, per l’elezione del nuovo capo dell’opposizione, è andata deserta. Tutto rinviato a data da destinarsi per la scelta del successore di Stefano Caldoro. Pare che alla base della decisione ci sia la mancanza di un accordo tra le diverse forze politiche di centro destra: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, pero’, di comune intesa, hanno deciso di disertare la riunione che era stata convocata dal Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero.

