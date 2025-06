REGIONALI IN CAMPANIA. NOI MODERATI ANNUNCIA CANDIDATURA DI FILOMENA LAMBERTI

È il 28 maggio 2012 quando la città di Salerno viene attraversata, per la prima volta, da una drammatica notizia: una donna, Filomena Lamberti, lotta tra la vita e la morte per colpa dell’uomo che diceva di amarla. Filomena, originaria di Cava de’ Tirreni, aveva deciso di interrompere la relazione con suo marito perché possessivo e violento ma l’uomo, a seguito della rottura, le sfregia il volto con dell’acido. Alle quattro del mattino di quel 28 maggio, infatti, la sveglia e le scaglia contro dell’acido solforico che l’ha colpita al volto, al collo, alle braccia, sfregiandola. L’acido che usavano nella pescheria di famiglia per sturare i lavandini è finito sulla pelle della donna. E l’ha marchiata. Lei, paradossalmente, quasi può ritenersi “fortunata”: rispetto a tante vittime si salva, è una sopravvissuta ma, forse, questo riesce a realizzarlo solo qualche anno dopo. Riesce a riprendere in mano la sua vita ma solo nel 2017 finisce il suo calvario: ben trenta interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre. Negli anni, ha scelto di non chiudersi nel silenzio ma di raccontare a tutti la sua storia, sceglie di portare il suo esempio ai giovani, nelle scuole, sui palchi di mezza Italia perché quel dolore che lei e i suoi figli hanno provato può fare da scudo ad altre donne vittima di violenza e permettere loro di provare a salvarsi. Oggi, dopo ben 13 anni, decide di fare di più: portare la sua storia nel mondo delle istituzioni. Come? Con una candidatura. Così, Filomena Lamberti è ufficialmente candidata al consiglio regionale della Campania in quota Noi Moderati. Una scelta non semplice ma, forse, necessaria perché solo chi vive il dolore può provare a dettare la linea delle soluzioni, a partire da strumenti concreti per aiutare davvero le vittime. «Le soluzioni ci sono, occorre lavorare ma credo ci sia una via d’uscita altrimenti si rischia di andare verso il baratro, senza saper mettere fine a questa mattanza. Con la mia candidatura mi aspetto di poter provare a frenare il dilagante fenomeno della violenza domestica», ha dichiarato Filomena Lamberti, annunciando la sua candidatura al consiglio regionale campano. «Ho scelto Noi Moderati grazie ad un’amica, la dottoressa Sonia Senatore e per me è un’esperienza nuova che accolgo con soddisfazione; per anni ho girato l’Italia ma affrontare la tematica con una forza politica credo possa fare la differenza – ha aggiunto Lamberti – Noi oggi dobbiamo puntare sui giovani, sui ragazzini, dalle scuole elementari in poi ma insegnare le basi dell’educazione e del rispetto tocca alle famiglie. Il ruolo di genitore è tra i più difficili al mondo, oggi però manca anche il dialogo tra figli e un padre o una madre, si sono persi tanti valori e da questo punto di vista occorre necessariamente rimediare». Una candidatura, come detto, fortemente voluta da Sonia Senatore, responsabile provinciale organizzazione per Noi Moderati: «Grazie a Noi Moderati abbiamo la possibilità di scendere in campo con coraggio. In questa campagna elettorale, che si gioca molto su nomi e attese, è tempo di cominciare a parlare di progetti, programmi. Solo poche settimane fa, la drammatica notizia del femminicidio di Martina, una ragazzina di 14 anni uccisa dal suo ex fidanzato. Una mattanza, come dice Filomena Lamberti ma credo sia tempo di mettere in campo il senso di responsabilità. La candidatura di Filomena è un atto di coraggio per quelle donne che pensano di aver già dato tutto ma per la prima volta vorrei si parlasse di solidarietà femminile, vorrei si iniziasse davvero a fare squadra e non vederci più come una quota rosa. Oggi possiamo portare ai tavoli delle istituzioni una voce forte, coraggiosa», ha dichiarato Sonia Senatore che conferma la volontà di mettere da parte una sua candidatura, richiesta soprattutto dal terzo settore, a favore di Filomena Lamberti che avrà pieno sostegno da parte del partito. «Negli anni mi sono spesa a favore delle donne e dei ragazzi ma con la candidatura di Filomena Lamberti credo si possa lanciare un messaggio forte: è tempo di agire. Ognuno di noi deve fare la propria parte». «Accolgo con piacere ed un po’ di emozione la candidatura di Filomena Lamberti. Noi Moderati sta seriamente attenzionando le questioni relative alle donne vittima di violenza e al dilagante fenomeno dei femminicidi. Credo che la candidatura al consiglio regionale della Campania di Filomena Lamberti possa permettere al mondo delle istituzioni di mettere in campo gli strumenti giusti per affrontare seriamente questo fenomeno in netto aumento e dare aiuto concreto alle vittime», ha dichiarato Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale Enti Locali.

«Filomena Lamberti rappresenta non solo il coraggio di una donna che non si arresa alla violenza subita ma è l’esperienza viva, forte, di una generosità che attraverso il proprio esempio non si nasconde ma racconta con la propria esistenza che un’altra viva è possibile: oltre ogni pregiudizio e subalternità. Che Filomena Lamberti abbia deciso ora di far parte della comunità politica di Noi Moderati è per noi motivo non solo di orgoglio ma anche di grande responsabilità», ha dichiarato Gigi Casciello, coordinatore regionale NM.

