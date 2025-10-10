LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “BANDO STRADE PUBBLICATO, 1 MILIARDO PER I COMUNI DELLA CAMPANIA”

“Ieri è stato firmato il decreto con la graduatoria del bando strade tanto atteso dai Comuni di tutta la Campania: la Giunta De Luca ha deciso di investire quasi 1 MLD di euro per garantire il finanziamento di tutti gli interventi.”
Lo annuncia il Consigliere Regionale Luca Cascone, candidato alle prossime regionali con la lista A Testa Alta.
E’ stato un percorso lungo ma costante al fianco dei Comuni campani per superare ogni problematica, nonché una scelta necessaria per affrontare criticità reali e promuovere nuove opportunità soprattutto per le Aree Interne, che avrebbero rischiato di essere escluse dal taglio subito dall’Accordo di Coesione.
Da oggi, la graduatoria sarà disponibile sul portale regionale Casa di Vetro ed a breve verrà pubblicato sul BURC.