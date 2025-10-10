FEDERICO CONTE (PD) CONSEGNA A ROBERTO FICO SPUNTI PROGRAMMATICI PER LE REGIONALI

E’ stato direttamente il Presidente dell’Associazione CittadinoSudd Federico Conte, esponente del Pd, a consegnare nelle mani di Roberto Fico, candidato Presidente per le Regionali del 23 e 24 Novembre, un documento, elaborato con i membri dell’associazione, nel quale sono contenuti alcuni interessanti spunti di programma. Tra queste una particolare attenzione al ruolo che la Regione Campania dovrà avere, nei prossimi decenni, all’interno dell’area del Mediterraneo, ma anche un focus su quella che, nel documento, viene definita Campania Integrata.

