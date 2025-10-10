REGIONALI IN CAMPANIA. PIERO DE LUCA (PD) APRE AL REDDITO DI CITTADINANZA DI ROBERTO FICO

“La Campania e’ una regione che parte da un livello avanzato di attenzione alle famiglie e alle persone piu’ fragili. Continueremo a lavorare in questa direzione per prevedere misure ancora piu’ forti e metteremo in campo tutto cio’ che e’ necessario per coprire le fasce che sono prive di un sostegno e che meritano attenzione”. Cosi’ il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, sull’ipotesi di istituire in Campania una misura in linea con il reddito di cittadinanza, come piu’ volte ipotizzato dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Roberto Fico. “La Campania e’ stata in prima linea per l’assistenza alle famiglie – ricorda De Luca – e per il sostegno alle fasce piu’ deboli. E’ stata la prima a prevedere il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, il voucher psicologo, il sostegno alle fasce piu’ fragili anche per le attivita’ sportive. Durante il Covid ha messo in campo una serie di misure volte a sostenere anche artigiani e commercianti che rischiavano di restare senza un lavoro o un reddito”. Per il deputato Dem si proseguira’ in questa direzione, anche perche’ a livello nazionale “il governo ha tagliato gli strumenti di sostegno alla poverta’ e alle fragilita’ che erano esistenti. Oggi – prosegue – abbiamo un assegno che lascia scoperte tante persone che sono in difficolta’. La Regione ha a disposizione fondi soprattutto per la formazione e il sostegno legato all’inserimento nel mondo del lavoro. Metteremo in campo tutto cio’ che e’ necessario”.

