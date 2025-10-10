CASA RIFORMISTA, LA LISTA CON TOMMASO PELLEGRINO E GIANFRANCO VALIANTE

Ci sono, al momento, due nomi maschili all’interno della lista Casa Riformista in Provincia di Salerno. Nelle ultime ore, accanto al nome del Consigliere Regionale uscente Tommaso Pellegrino, si è aggiunto quello dell’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che, in un primo momento, aveva escluso il suo coinvolgimento diretto nella tornata elettorale del 23 e del 24 Novembre. Per la quota rosa, invece, ci sono, al momento, i nomi della consigliera comunale di Pagani Anna Rosa Sessa e della componente dell’associazione di Valiante stesso Maria Rosaria Vitiello.

