REGIONALI IN CAMPANIA. LA LEGA INSERISCE IL NOME DI CIRIELLI ALL’INTERNO DEL SIMBOLO

“La Lega dara’ massimo sostegno a Edmondo Cirielli candidato governatore della Campania e il nostro simbolo con il nome del futuro presidente e’ gia’ visibile in tutta la regione”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “Stiamo ultimando le liste, ma questa e’ un’operazione che con il contributo di tutta la nostra classe dirigente abbiamo costruito nel tempo, in piena condivisione e trasparenza – ha continuato -. Abbiamo donne e uomini pronti a competere e a far camminare le proposte della Lega che non sono certo il reddito di dignita’, come lo chiama Fico adesso, o la chiusura del termovalorizzatore di Acerra indispensabile per gestire i rifiuti in regione. Con i messaggi spot, la sinistra ha preso in giro i campani per dieci anni. Il tempo delle promesse e’ finito. Il centrodestra portera’ aria di cambiamento, di crescita e benessere”

