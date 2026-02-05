LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “CONFERMA PRESIDENZA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, NON ERA SCONTATA”

“Con mio grande onore sono stato confermato alla Presidenza della IV Commissione regionale Lavori Pubblici, Urbanistica e Trasporti dai colleghi componenti che ringrazio per la fiducia che è stata riposta, che non era scontata, e questo mi inorgoglisce ancora di più. È per me doveroso ringraziare i componenti del mio Gruppo “A Testa Alta” che mi hanno indicato convintamente, tutti i partiti della Coalizione di Governo regionale che hanno condiviso tale scelta, il Presidente del Consiglio Manfredi ed il Presidente Fico.”

Lo scrive il Consigliere Regionale della lista A TESTA ALTA Luca Cascone.

Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e sono pronto a lavorare ancora più duramente per il bene della regione; la mobilità e i trasporti sono temi fondamentali per lo sviluppo della Campania e io sono da sempre impegnato a lavorare per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese.

Sono molto motivato nel proseguire su lavoro fatto in questi anni con il Presidente De Luca, che ringrazio per il suo fortissimo sostegno: anno per anno la Giunta uscente ha lavorato nel settore della mobilità e dell’urbanistica per uscire dalla situazione di stallo in cui si trovava la nostra amata regione, con servizi ormai scadenti ed utenti allo stremo. È stato fatto un grandissimo lavoro con tanti investimenti per migliorare tutto questo e la realtà attuale è completamente diversa: treni e autobus nuovi, stazioni moderne, più corse e tanto altro, ma sappiamo che esistono ancora criticità (la circumvesuviana su tutte) che anche per problemi esogeni non sono state ancora risolte.