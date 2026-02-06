IMMA VIETRI (FDI): “SCRITTE CONTRO LA MEMORIA DI FALVELLA, EPISODIO GRAVE E INACCETTABILE”

“Le scritte apparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, a pochi passi dalla sede provinciale di Fratelli d’Italia, rappresentano un episodio grave e inaccettabile che offende la memoria di Carlo Falvella, vicepresidente del Fuan, ucciso il 7 luglio 1972 da mano anarchica”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “Evocare la morte di una vittima della violenza politica non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e costituisce una forma di intimidazione e inciviltà che va condannata senza ambiguità da parte di tutti. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché vengano individuati al più presto i responsabili. È necessario mantenere sempre alta l’attenzione sul rispetto della memoria storica e delle istituzioni, che devono unire e non dividere la comunità”, conclude Vietri.

