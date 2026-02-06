SALERNO, COMUNALI 2026. PRIMA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO CON AZIONE MA SENZA PD E AVANTI PSI

Le forze politiche e civiche che, finora, si sono impegnate nel percorso di costruzione di una coalizione ampia e partecipata per governare la città di Salerno, convocano una conferenza stampa di presentazione del progetto politico unitario.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati:

* le forze politiche e civiche che finora hanno aderito;

* il percorso fin qui avviato;

* le prossime tappe organizzative e programmatiche;

* gli obiettivi della coalizione in vista delle elezioni amministrative.

La conferenza stampa si terrà:

Sabato 7 febbraio alle Ore 10.30 presso

il Bar Moka – Corso Vittorio Emanuele,108 Salerno

Sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla stampa e alla città il percorso condiviso e le prospettive della coalizione in fieri.

Si invitano giornalisti, operatori dell’informazione e testate locali a partecipare.

Firmatari:

* Movimento 5 Stelle

* Sinistra Italiana

* Azione

* Noi di Centro

* Oltre

* Casa Riformista

* Salerno in Comune

* Semplice Salerno