SALERNO, COMUNALI 2026. PRIMA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO CON AZIONE MA SENZA PD E AVANTI PSI

Le forze politiche e civiche che, finora, si sono impegnate nel percorso di costruzione di una coalizione ampia e partecipata per governare la città di Salerno, convocano una conferenza stampa di presentazione del progetto politico unitario.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati:
* le forze politiche e civiche che finora hanno aderito;
* il percorso fin qui avviato;
* le prossime tappe organizzative e programmatiche;
* gli obiettivi della coalizione in vista delle elezioni amministrative.
La conferenza stampa si terrà:
Sabato 7 febbraio alle Ore 10.30 presso
il Bar Moka – Corso Vittorio Emanuele,108 Salerno
Sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla stampa e alla città il percorso condiviso e le prospettive della coalizione in fieri.
Si invitano giornalisti, operatori dell’informazione e testate locali a partecipare.
Firmatari:
* Movimento 5 Stelle
* Sinistra Italiana
* Azione
* Noi di Centro
* Oltre
* Casa Riformista
* Salerno in Comune
* Semplice Salerno