SALERNO, COMUNALI 2026. PRIMA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO CON AZIONE MA SENZA PD E AVANTI PSI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Le forze politiche e civiche che, finora, si sono impegnate nel percorso di costruzione di una coalizione ampia e partecipata per governare la città di Salerno, convocano una conferenza stampa di presentazione del progetto politico unitario.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati:

* le forze politiche e civiche che finora hanno aderito;
* il percorso fin qui avviato;
* le prossime tappe organizzative e programmatiche;
* gli obiettivi della coalizione in vista delle elezioni amministrative.

La conferenza stampa si terrà:

Sabato 7 febbraio alle Ore 10.30 presso
il Bar Moka – Corso Vittorio Emanuele,108 Salerno

Sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla stampa e alla città il percorso condiviso e le prospettive della coalizione in fieri.

Si invitano giornalisti, operatori dell’informazione e testate locali a partecipare.

Firmatari:

* Movimento 5 Stelle
* Sinistra Italiana
* Azione
* Noi di Centro
* Oltre
* Casa Riformista
* Salerno in Comune
* Semplice Salerno

Related Posts

Febbraio 5, 2026

ROBERTO FICO VERSO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NELLA GIUNTA DI LUNEDI’ 9 FEBBRAIO

Febbraio 5, 2026

REGIONE CAMPANIA. RAFFAELE AVETA (M5S) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

Febbraio 5, 2026

REGIONE CAMPANIA. SALVATORE FLOCCO (M5S) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE