ROBERTO FICO VERSO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NELLA GIUNTA DI LUNEDI’ 9 FEBBRAIO

La Giunta Regionale della Campania potrebbe, nella seduta di lunedi’ 9 Febbraio, approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2026 per inviarlo, poi, alla Commissione Bilancio prima del suo approdo all’interno del Consiglio Regionale. La definizione delle Presidenze delle Commissioni, avvenuta nella giornata di ieri, ha dato una netta accelerata alle procedure della Giunta Fico per l’approvazione del bilancio che, una volta giunto in Commissione, potrebbe essere discusso e, definitivamente approvato, in Consiglio per la prima decade di Marzo.

