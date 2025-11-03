LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “INCENTIVI REGIONALI PER RIPOPOLARE I NOSTRI BORGHI”

Misure già contenute nella proposta di legge che ho sottoscritto insieme ad altri colleghi, e che ritengo importante riprendere e valorizzare, per dare piena attuazione agli interventi previsti a sostegno delle aree interne e delle loro comunità che, insieme agli interventi su mobilità ed accessibilità, possono diventare decisivi per non far sparire queste piccole comunità delle aree interne della nostra amata regione.