LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “INCENTIVI REGIONALI PER RIPOPOLARE I NOSTRI BORGHI”

Contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani, fino a 3.000 abitanti, con iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza e aprire attività imprenditoriali, con azioni concrete:
E’ la proposta che lancia il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con la lista A TESTA ALTA.
– bonus natalità un contributo economico mensile da erogarsi fino al terzo anno di età del bambino nella misura massima di 200 euro mensili per il primo figlio e 150 euro per ogni figlio successivo.
– incentivi per i nuovi residenti pari a 2.400,00 euro annui, per un triennio in favore dei nuclei familiari che si trasferiscono in uno dei comuni montani, raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.
Misure già contenute nella proposta di legge che ho sottoscritto insieme ad altri colleghi, e che ritengo importante riprendere e valorizzare, per dare piena attuazione agli interventi previsti a sostegno delle aree interne e delle loro comunità che, insieme agli interventi su mobilità ed accessibilità, possono diventare decisivi per non far sparire queste piccole comunità delle aree interne della nostra amata regione.