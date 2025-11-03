LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “INCENTIVI REGIONALI PER RIPOPOLARE I NOSTRI BORGHI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani, fino a 3.000 abitanti, con iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza e aprire attività imprenditoriali, con azioni concrete:
E’ la proposta che lancia il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con la lista A TESTA ALTA. 
– bonus natalità un contributo economico mensile da erogarsi fino al terzo anno di età del bambino nella misura massima di 200 euro mensili per il primo figlio e 150 euro per ogni figlio successivo.
– incentivi per i nuovi residenti pari a 2.400,00 euro annui, per un triennio in favore dei nuclei familiari che si trasferiscono in uno dei comuni montani, raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.

Misure già contenute nella proposta di legge che ho sottoscritto insieme ad altri colleghi, e che ritengo importante riprendere e valorizzare, per dare piena attuazione agli interventi previsti a sostegno delle aree interne e delle loro comunità che, insieme agli interventi su mobilità ed accessibilità, possono diventare decisivi per non far sparire queste piccole comunità delle aree interne della nostra amata regione.

Related Posts

Novembre 3, 2025

FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “FICO, PIU’ SPOT PER OTTICI CHE CANDIDATO PRESIDENTE”

Novembre 3, 2025

ROBERTO FICO: “SOSTENERE INTERI REPARTI PER AUMENTARE LAVORO IN CAMPANIA”

Novembre 3, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “BARZELLETTA DEL GIORNO ? FICO HA UNA COALIZIONE COMPATTA”