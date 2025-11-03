MICHELE CAMMARANO (MS5): “PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER AREE INTERNE”

È stata presentata questa mattina, presso il Soul Art Hotel di Napoli, la proposta di legge del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per la valorizzazione della Campania interna, a firma dei consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. All’iniziativa hanno preso parte il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa.

“Questa proposta è il frutto di cinque anni di ascolto attivo sui territori. Abbiamo raccolto idee, bisogni e proposte da sindaci, imprese, amministratori e cittadini. Il risultato è una legge che offre strumenti concreti per accompagnare le comunità più fragili verso uno sviluppo stabile e duraturo. Non si tratta solo di garantire servizi essenziali, ma di costruire una visione di futuro per i territori montani e periferici: con trasporti pubblici efficienti, sanità di prossimità, scuole tutelate, incentivi per chi sceglie di lavorare e investire nei piccoli centri, e un Osservatorio permanente per monitorare i progressi della Campania interna”, ha sottolineato Michele Cammarano, primo firmatario della proposta di legge.

“Il Movimento 5 Stelle ha avuto il merito di riportare con forza il tema delle aree interne al centro dell’agenda politica regionale. Il nostro obiettivo è trasformare questi territori in motori di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e capace di creare valore per l’intera Campania”, ha dichiarato Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Questo provvedimento rappresenta un punto di partenza, non di arrivo. È una sfida collettiva che riguarda l’intera Regione Campania: ridare vitalità ai piccoli Comuni significa rafforzare l’identità e la tenuta sociale del nostro territorio. Vogliamo che ogni cittadino, indipendentemente da dove viva, possa contare sugli stessi diritti e sulle stesse opportunità”, ha aggiunto Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Le aree interne saranno al centro delle politiche regionali. Servono investimenti concreti per sostenere le imprese, migliorare la qualità del lavoro e aumentare il reddito complessivo delle comunità. Bisogna potenziare i presìdi di sanità, trasporti e cultura, restituendo servizi e opportunità a chi vive in questi territori. Non vogliamo limitarci a contrastare lo spopolamento: vogliamo creare le condizioni per il ripopolamento. Noi scegliamo di credere nelle aree interne e di investire nella loro rinascita, andando in controtendenza rispetto a chi considera inevitabile il loro declino”, ha dichiarato il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico.

“Parliamo di comunità che hanno bisogno di essere sostenute con servizi efficienti, trasporti adeguati, sanità di prossimità, scuole di qualità e un modello di turismo realmente sostenibile. Questo deve essere il ruolo della Regione Campania, in stretta sinergia con il livello nazionale. Se seguissimo la logica di questo governo, le aree interne andrebbero semplicemente chiuse. Noi invece vogliamo rilanciarle, restituendo loro dignità, futuro e opportunità”, ha concluso il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa.