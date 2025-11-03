CAPACCIO PAESTUM. IMMA VIETRI (FDI): “APERTA LA NUOVA SEDE DEL NOSTRO PARTITO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“A Capaccio Paestum, insieme ai dirigenti e agli iscritti di Fratelli d’Italia per l’inaugurazione della nuova sede del circolo cittadino.

Un luogo di incontro, partecipazione e ascolto: un presidio sul territorio per chi crede nel progetto di Giorgia Meloni, di Edmondo Cirielli Presidente e del centrodestra, per una Campania finalmente protagonista.”
Lo scrive Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia e Commissario Provinciale del partito in Provincia di Salerno. 

Un sentito ringraziamento ai dirigenti di circolo per l’impegno, la dedizione e la passione con cui portano avanti ogni giorno le nostre idee e i nostri valori.
Grazie anche a tutti coloro che hanno preso parte a questo momento di comunità e di entusiasmo.

